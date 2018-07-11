Caen asesinos de Rosa María

SABINAS, COAHUILA.- Cuatro presuntos responsables del asesinato de la señora Rosa María Ramírez Jiménez, fueron detenidos por oficiales de la Policía de Investigación criminal en respuesta a la orden de aprehensión girada por un juez.

Jesús Manuel, Óscar, Jesús Alberto y Pedro fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, al ser considerados como presuntos responsables del asesinato de la señora Rosa María Ramírez Jiménez, ocurrido el pasado 4 de junio cuando ingresaron a su domicilio para robar.

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Las autoridades afirman que existen pruebas contundentes para demostrar su culpabilidad.

Como se recordará, la mujer de 63 años de edad fue salvajemente asesinada a navajazos en su casa ubicada en la calle Francisco Sarabia número 652 de la colonia del mismo nombre en Sabinas.

La mujer fue hallada desnuda y tirada en un charco de sangre en una de las habitaciones.

Los presuntos responsables serán presentados ante el Juez de Control el día de hoy miércoles, para realizar la imputación del delito de homicidio calificado en contra de la vecina de la colonia Sarabia.

Los presuntos responsables que habían sido capturados por delitos contra la salud, les fue complementada la orden de aprehensión girada por el juez, al existir indicios de su participación en el asesinato a puñaladas de la señora Rosa María Ramírez Jiménez.