Caen saqueadores de casas en Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. - La policía preventiva en coordinación con elementos de Investigación Criminal logró detener a una banda de ladrones que estaban saqueando las viviendas que se encontraban solas.

Seis de los ocho sujetos pertenecen a la banda de ladrones, mientras que el resto también están involucrados en una serie de robos, los presuntos responsables fueron consignados a la agencia Investigadora del Ministerio Público.

Francisco Alberto Garza Sifuentes Director del Mando Único señaló que después de una ardua investigación se logró dar con el paradero de los involucrados en la serie de robos a casa habitación que se estuvieron registrando desde hace algunos meses.

Además se recuperaron varios objetos que fueron sustraídos en los robos a domicilio los mismos que se pusieron a disposición del Ministerio Publico al igual que el grupo de los ladrones.

Se espera que con la detención de estos sujetos, el índice de robos en todas las modalidades que se registraron en diferentes sectores de la población vayan a la baja, cabe hacer mención que no todos los afectados presentan denuncia por no perder tiempo ante las instancias correspondientes.