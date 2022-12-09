Candidato de planilla Verde estuvo en M.M

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Previo a la elección para elegir a quien habría de dirigir el sindicato del SNTE de la Sección 38 de Maestros, estuvo en el Municipio de Múzquiz el profesor, Francisco Alfonso Gaytán Rodríguez de la planilla “Verde”.

El docente dijo ser originario del Pueblo Mágico sin embargo hace años emigró a la capital del Estado de Coahuila, en busca de realizarse como profesionista.

Expresó la noche del pasado jueves, que a pocas horas de la elección estaba contento y orgulloso de la aceptación por parte del sector magisterial docente de este Municipio a quienes presentó su propuesta de trabajo dentro de los primeros 100 días.

“Buscamos la Secretaría General de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentando las mejores propuestas a fin de poder llegar a este fin, un proceso democrático, abierto, una fiesta para los maestros, para los trabajadores de la educación puesto que anteriormente no se habían realizado este tipo de elecciones.

Mencionó que el voto es universal, libre, secreto e intransferible y por consiguiente traerá la elección de los mejores cuadros que los habrán de representar en el Estado de Coahuila, votación histórica ante lo cual solicitaron al magisterio estudiar muy bien cada propuesta, la plataforma sindical y el proyecto de acción.