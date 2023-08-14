Capacitan a brigadistas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la participación de brigadistas forestales se llevó a cabo en las instalaciones del salón audiovisual de la Casa de la Cultura, “Capitán Miguel de la Garza Falcón” el curso SCI-100 Introducción al Sistema de Comando de Incidentes.

Julio Alberto Carrera Treviño, Director de las Áreas de Protección de Flora y Fauna en Maderas del Carmen y Ocampo fue entrevistado al respecto destacando que se unieron a estas pláticas cerca de 36 elementos provenientes de áreas protegidas de Ocampo, Maderas del Carmen, Cuatro Ciénegas, Cañón de Santa Elena y Chihuahua y San Miguelito de San Luis Potosí.

“Ellos nos están apoyando en las comunidades para el control y combate de incendios forestales por lo cual hay que capacitarlos y actualizarlos de forma constante y que mejor a través de estos cursos que tienen una duración de 30 horas”, mencionó el funcionario.

Agregó que el principal objetivo es que los combatientes forestales de Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) aprendan a utilizar el Sistema de Comando de Incidentes ya que es muy importante la coordinación tanto interna como con otras dependencias que están trabajando en el combate de incendios.

Cabe señalar a la fecha no se han registrado siniestros en la Sierra Santa Rosa de Lima dado a las lluvias que se presentaron durante el mes de mayo.

Los puntos rojos en estos momentos se ubican en el sureste del Estado de Coahuila, donde se combaten fuertes incendios.