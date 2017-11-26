Capacitan a directivos escolares

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Se tomó la determinación de llevar a cabo una capacitación a directores del sector educacional con el tema de “Liderazgo”, sobre todo para los directores que tienen nuevo ingreso en la función, informó Perla Azucena Flores Chacón jefa de sector Carbonífera-Múzquiz.

Para que sepan de qué manera van a manejar sus instituciones y a la vez el tema del proyecto del calendario 2017-2018 que está enfocado a leer durante todo el año, manejar con los directores las estrategias para la lectura de los diversos libros que vienen propuestos para invitar a los alumnos a la lectura y que se haga en ellos un hábito leer.

Vienen siendo los mismos libros que se manejan en las bibliotecas de aula, nadamás que ahora presentan diversas estrategias y diversas actividades para retomarlas e invitar a los niños a la lectura. Espero el día de hoy la capacitación que es solamente el día de hoy. La cual está a cargo de un supervisor y de los asesores técnicos que conforman el sector

En este curso se están capacitando alrededor de 26 directores y 28 supervisores, esto es para fortalecer las instituciones, fortalecer las prácticas educativas enfocadas en un objetivo común, que es mejorar la calidad de los aprendizajes en nuestros alumnos y estamos atentos en fortalecer la cultura de la lectura en nuestros alumnos.