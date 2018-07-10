Capacitan a funcionarios

NUEVA ROSITA COAH.- Todos los funcionarios públicos de la Administración Municipal de San Juan de Sabinas participaron en un taller del programa Agenda de Desarrollo Municipal, esto para cumplir con una normativa de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, con el fin de hacer más eficientes los servicios y trámites que se llevan a cabo en el Municipio en beneficio de la ciudadanía.

El alcalde Julio Iván Long Hernández manifestó que estas acciones obedecen a una normativa que permitirá que los servicios públicos y acciones administrativas puedan seguir siendo más eficientes para todos los ciudadanos, además se podrán aplicar acciones concretas para bajar recursos para el desarrollo municipal de San Juan de Sabinas.

El Alcalde afirmó que con estas medidas se podrá contar con un examen cuidadoso de las prioridades del municipio.

Dijo: “Queremos seguir dando un mejor servicio a la ciudadanía para poder ser un gobierno eficiente, porque sabemos que así la ciudadanía se siente más segura al tener servicios públicos más eficientes, todo va englobado porque estas acciones nos permiten bajar más recursos para aplicarlos a programas federales a través de las diferentes secretarías y la ciudadanía es quien sale ganando”.

Aseguró que se ha logrado un buen desempeño de cada dependencia del Municipio y se podrá seguir coordinando acciones concretas para que todos los trabajos resulten de la mejor manera posible.

“Queremos seguir dando un mejor servicio a la ciudadanía para poder ser un gobierno eficiente”, explicó el Edil.

Cabe destacar que el taller fue impartido por la dirección de planeación municipal que la subdirectora del departamento, Mariana García Lares, desarrolló con todos los funcionarios públicos del municipio de San Juan de Sabinas.

Se cuenta con 200 indicadores correspondientes a todos los servicios públicos y administrativos que cada jefe de departamento debe tomar en consideración para iniciar la primera fase de escrutinio del desarrollo municipal, puesto que posteriormente personal ajeno a la Administración realice un examen minucioso para emitir el visto bueno del trabajo que se viene desarrollando en el Municipio para dar una calificación correspondiente.

El Alcalde afirmó que con estas medidas se podrá contar con un examen cuidadoso de las prioridades que deben prevalecer en el municipio para que los trabajos correspondientes sean eficientes siempre buscando beneficios duraderos para la población.