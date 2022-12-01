Capacitan maestros sobre contingencias

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de brindar capacitación a los docentes sobre primeros auxilios y simulacros en modalidades de incendios y otras contingencias; la mañana de ayer, personal de Protección Civil acudió al jardín de niños “Eloísa Rivera Verduzco” para atender la convocatoria de las autoridades educativas.

La profesora Cinthi Urquidi Morales, supervisora de la zona escolar 302 de preescolar estatal informó al respecto destacando que estas pláticas son para prevenir incidentes y a la vez saber cómo actuar en casos de incidentes mayores.

Mencionó que afortunadamente no se han registrado contingencias en dicho plantel, por ello es que solicitan el apoyo de Protección Civil a fin de tomar acciones de forma preventiva y ante lo debido conocer de los protocolos que debe aplicar la plantilla laboral docente en caso de ser necesario.

Añadió que en la capacitación participaron docentes de los jardines de niños “Federico Berrueto”, “Profesor, Saúl Gaytán”, “Diego Guerra”, “Colegio Montesori”, “Colegio Guadalupe Victoria”, “Sección 38 de Palaú”, “Josefa Ortiz de Domínguez” de la Villa de Esperanzas, “León Avicario” de Minas de Barroterán y propiamente el “Eloísa Rivera Verduzco”.