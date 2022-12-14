Captan denuncias de abuelos en abandono

SABINAS, COAHUILA.- Para evitar que adultos mayores sufran o fallezcan en el abandono el coordinador regional del DIF Coahuila Carlos Boone hizo un llamado a la población para en caso de que sepan de alguna persona en estas condiciones, reporten a esta coordinación para poder brindarles atención.

Señaló que son casos lamentables y en DIF regional tienen el programa AMA que atiende a este sector de la población en forma integral, al conocer que tres adultos mayores han fallecido en el abandono dijo que es un dato muy triste que personas que sufren enfermedades o discapacidad no tengan quien los apoye.

Si bien dijo son muchos los adultos en abandono siempre han sido prioridad de la presidenta estatal del DIF Marcela Gorgón de Riquelme así como del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís.

El coordinador regional del DIF Estatal acudió a un evento en donde un buen número de mujeres concluyeron diversos cursos, se les brindo un apoyo por parte de gobierno del estado.

Manifestó que terminan el año con algunas visitas a centros comunitarios, el lunes dijo estuvieron en Juárez Coahuila con el alcalde y primera dama en convivencia con adultos mayores a quienes entregaron algunos apoyos, el martes en Melchor Múzquiz y Palau donde aproximadamente 70 adultos mayores activos que trabajan en supermercados, recibieron algunos beneficios en ropa y alimentarios, en la posada del centro comunitario de Agujita Coahuila y así concluirán con todos los centros comunitarios de la región.