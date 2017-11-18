Capturan gato montés

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El director de Protección Civil Municipal, Víctor Guajardo Loó, reportó la captura de un gato montés en en el rancho Zamora, donde un padre de familia lo atrapó después de que el animal atacó y devoró a varias gallinas.

Dijo que esa especie animal predomina en la flora y fauna de este municipio, y explicó que los dueños de un rancho reportaron la presencia de ese felino, luego de que se estaba comiendo sus animales.

Los afectados, añadió, temieron que después de las aves de patio el gato montés se comiera otros animales de la propiedad, preciso la señora Brenda Murillo que por eso encerraron al animal en una jaula.

Sostuvo que esa especie animal es característica de nuestra zona, mencionó que le notificó a personal de SEMA, para que les ayuden a canalizarlo, ya sea a un zoológico o liberar en su hábitat al felino.

Estimó que el gato montés mide metro y medio de largo, tiene una altura de unos 30 centímetros, y su peso oscila entre 40 y los 30 kilos, dijo que desde hace algunos días vecinos de los alrededores de este rancho ya habían detectado la presencia de un animal que atacaba y devoraba gallinas, lo que les infundió la preocupación de que posteriormente pudiera arremeter contra el ganado vacuno.

Razón por la cual lo atraparon y lo reportaron al departamento de Protección Civil Municipal.