Casi mata a su pareja por celos

NUEVA ROSITA COAH.- En pasados días una celosa mujer arremetió contra su ex pareja causándole heridas de gravedad de las cuales no se ha podido recuperar, la agresora se encuentra prófuga de la justicia.

La Agencia de investigación Criminal, busca a Floridalma Ibarra Galván por el delito de lesiones gravísimas e intento de homicidio en contra su expareja sentimental Julio César Blancas Ramos.

Familiares de la víctima quien se encuentra convaleciente aseguran que el video de seguridad de un centro nocturno ubicado sobre avenida Reforma denominado La Obsession Bar captó el momento preciso en que la furiosa mujer empezó a golpear a su expareja Julio César.

Cabe señalar que Floridalma Ibarra Galván utilizó bloques de concreto para agredir a Julio Cesar, hasta dejarlo inconsciente sobre la avenida Reforma, justo a fuera de este bar.

“Floridalma enferma de celos al ver a Julio Cesar platicando con otra mujer, le habló para que saliera del bar y cuando lo tuvo de frente, lo sorprendió a golpes con pedazos de block hasta dejarlo tirado” declaró Osmara Yadira Alarcón de Luna cuñada de Julio Cesar.

Julio Cesar Blancas resultó con traumatismo craneoencefálico fractura de nariz y mandíbula, con daños que serán a largo plazo para respirar y comer.

Tendrá además secuelas en la motricidad, por lo que el agredido presentará las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Publico contra su ex pareja.