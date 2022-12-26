Casi muere por meter brasas

SABINAS, COAHUILA.- Luego de que introdujera un brasero a su domicilio en la colonia Chapultepec, una mujer se salvó de morir intoxicada por inhalación de monóxido de carbono, fue trasladada de urgencia a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS No. 23.

Se trata de Malinali de León de 24 años quien tiene su domicilio en calle Magnolia No. 305 de la colonia mencionada, fue encontrada inconsciente por algunos familiares.

Al lugar arribaron paramédicos del cuerpo de Bomberos y le proporcionaron los primeros auxilios para luego trasladarla al hospital donde le salvaron de morir.

En estos días en que las temperaturas han bajado considerablemente, Protección Civil ha hecho algunos llamados a la población para que tenga precaución y no introduzca esos braceros a los domicilios, así como también para que si usan calentadores de gas, mantengan una ventila abierta.