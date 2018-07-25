Causa alarma pipa de PEMEX

MINERAL DE PALAU, COAH.- Un aparatoso accidente de una pipa de Gasolina propiedad de Pemex, se registró la tarde de ayer en la carretera Palau el Sauz, que por suerte solo dejó daños materiales.

Se trata de una pipa de la marca Freightliner, con placas de Coahuila EZ-73-803 con número 12785 PEMEX T.A.R Monclova, color blanco, la cual transitaba con dirección a Monclova.

No hubo lesionados.

Al estar sobre el tramo Rancherías – la Mota, por causas desconocidas, el operador perdió el control del volante, y fue cuando la pesada unidad se salió del camino, llevándose a su paso la barra de contención.

Al lugar del accidente llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos, elementos de Fuerza Coahuila y Proximidad Social, pero el conductor identificado como Rogelio Ramírez, y único ocupante resultó ileso, por lo que no fue necesaria mayor atención.

A causa del accidente, quedó cerrada una lateral de la carretera por una patrulla de Fuerza Coahuila, mientras tomaba conocimiento del accidente, además de solicitar una grúa para poder mover la pesada unidad.