Celebra Gutiérrez su 51 aniversario

NUEVA ROSITA, COAH. La familia Gutiérrez Salinas festejan el 51 aniversario de la fundación de la cadena comercial Super Gutiérrez continuando con el legado de Don Antonio Gutiérrez Garza y Doña Herminia Salinas de Gutiérrez ofreciendo a la clientela productos de primera calidad, haciendo alusión a su slogan Me rinde, Me Alcanza y Me Gusta.

En el evento de aniversario estuvieron presentes, Aída Araceli Gutiérrez Salinas, Presidente del Consejo y Director General, Adriana Gutiérrez Salinas, Sub Director General de Administración; María Elizabeth Gutiérrez Salinas, Subdirector General de Coaching; Cesar Alfonso Gutiérrez Salinas, Director Ejecutivo; Gerardo Antonio Gutiérrez Salinas, miembro del consejo de administración; Diego Ismael Rodríguez Gutiérrez, Director de Innovación y Proyectos e Ismael Rodríguez Garza, Subdirector general de infraestructura.

Cabe mencionar que la celebración se dio simultáneamente en todos las Tiendas SUPER GUTIERREZ del estado donde se apapachó a los clientes con una serie de eventos y regalos.

El mensaje de bienvenida a clientes, amigos y colaboradores estuvo a cargo de la Subdirectora General de Coaching Licenciada María Elizabeth Gutiérrez Salinas resaltando la importancia a los que conforman esta gran empresa como lo es Super Gutiérrez.

La familia Gutiérrez Salinas no descarta los planes de expansión, en compañía de su familia y amigos, dio inicio a las actividades de celebración del 51 aniversario y con ello una lluvia de regalos y sorpresas para sus clientes.

La celebración será durante todo el mes de octubre y parte del mes de noviembre, destacando que habrá los tradicionales concursos y sorteos de regalos especiales para los clientes.

La familia Gutiérrez Salinas agradece la preferencia del cliente y por ello se organiza todo un programa de actividades de aniversario para devolver un poco el gusto y confianza depositada durante estos 51 años.

Como ya es una tradición, al avanzar la ceremonia de inauguración de los festejos de aniversario de las cadenas comerciales de Súper Gutiérrez, se hizo el corte del mega pastel y reparto de chocolate entre los clientes asistentes, momento aderezado con la también tradicional música de mariachi quienes siempre dan ese toque celebre y bohemio al evento.

La celebración será por igual para las tiendas distribuidas en las zonas Norte, Cinco Manantiales, Carbonífera y Centro de la entidad, para que los clientes tengan acceso a regalos que sorteará la cadena comercial.

La celebración es un tributo a la preferencia y cariño de los clientes para la familia Gutiérrez Salinas, quienes siempre están preocupados por la economía de las familias y buscan ofrecer las mejores ofertas a precios muy bajos y la mejor calidad.

Mientras que los clientes, comentaron que la cadena Súper Gutiérrez siempre tienen ese toque hogareño que los hace sentir como en casa porque encuentran productos recién hechos y listos para poner en la mesa.