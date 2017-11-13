Celebra padre 27 años de vida sacerdotal

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El padre Sabino Gámez Pérez parróco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús celebró sus 27 años de labor sacerdotal con una misa de Acción de Gracias presidida por el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño.

En esta celebración de Acción de Gracias participaron los sacerdotes Venus Jaime Chávez y Jorge Luis Sesatty Flores que también cumplieron 27 años de sacerdocio.

La celebración se realizó en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús se dieron cita los sacerdotes pertenecientes a las iglesias de la Diócesis de Piedras Negras.

Feligreses de la comunidad de Sagrado Corazón de Jesús participaron en esta celebración de Acción de Gracias para los tres parrócos que cumplieron 27 años de vida sacerdotal.

El obispo de la Diócesis de Piedras Negras Alonso Garza Treviño felicitó a sus tres sacerdotas de quien dijo sentirse orgulloso por la labor que realizan en cada parroquia donde fueron asignados.

El padre Venus Jaime Chávez quien por espacio de tres años permaneció en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús fue enviado a la ciudad de Acuña para hacerse cargo de la iglesia de Guadalupe.

Mientras que el padre Jorge Luis Sessaty Flores se hace cargo de una parroquia ubicada en San Carlos, Coahuila de donde acudieron sus feligreses para acompañarlo en esta importante ceremonia religiosa. Después de la misa de Acción de Gracias los tres padres degustaron los platillos que preparaon en su honor en el refrigerio que preparo la comunidad para celebrar esta fecha importante para la grey católica.