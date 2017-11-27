Celebra PRI Múzquiz el triunfo de Riquelme

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. –Nos da mucho gusto una vez más ratificar la victoria de Miguel Riquelme Solís como gobernador de Coahuila, ya que el día 4 de junio se ganó en las urnas por más de 30,000 votos que favorecieron a nuestro partido y a nuestro candidato, informó Urbano Flores presidente del PRI de Múzquiz.

"Esto es gracias a nuestros compañeros priistas, federales, estatales y municipales que han hecho muy bien su trabajo en el estado de Coahuila, y eso viene a reflejar a todos los ciudadanos coahuilenses de que ya estamos convencidos de que primero ganamos en las urnas y después en todas las impugnaciones que nos hicieron diferentes partidos.

"Cada una de estas impugnaciones se fueron disipando y por ello nos sentimos muy orgullosos de tener un priista como gobernador en el estado Coahuila, porque el estado de Coahuila es un orgullo del Norte".

El que Coahuila sea un orgullo del Norte es porque se ve el progreso, el de contener más de 17,000 empleos, más seguridad, más educación y todo eso viene a lado la victoria, y nosotros como comité municipal aquí en Múzquiz nos sentimos muy orgullosos de tener un priista más en el gobierno del estado de Coahuila.

En cuanto a la impugnación todo fue resuelto, se fue resolviendo cosa por cosa y los integrantes del Trife fueron los que dieron el último resultado y notificar como gobernador constitucional del estado de Coahuila a Miguel Riquelme Solís.

En el siguiente gobierno priista se esperan muchas obras, como él lo dijo en la campaña, a la Carbonífera ya le toca y especialmente a Múzquiz y bueno ellos ya están preparando su plan de los primeros 100 días, por lo cual vienen buenas obras aquí al municipio y una de las principales es la seguridad que sigue estando aquí en nuestro municipio.

