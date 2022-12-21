Celebra Riquelme ver un PRI fuerte

Saltillo, Coah.- Miguel Ángel Riquelme Solís, Primer Priísta de Coahuila, entregó a la militancia del partido su Quinto Informe de Gobierno, en Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal, en la que estuvo acompañado por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, así como por Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del Comité Directivo Estatal.

En ella, Riquelme Solís celebró ver a un Partido Revolucionario Institucional fuerte, unido, renovado y dispuesto a seguir ganando.

Recordó que el pasado 30 de noviembre presentó a la comunidad el Quinto Informe de Gobierno, que sintetiza los resultados, avances y logros que ha alcanzado en conjunto con todas y todos los coahuilenses.

“Ustedes y quienes integran toda la militancia del PRI son protagonistas de estos resultados porque representan la mayor fuerza política y social de nuestro estado”, mencionó.

Aseguró que hoy Coahuila se encuentra en un momento crucial para el presente y el porvenir de su instituto político.

“Lo que hagamos aquí y ahora marcará el destino de Coahuila y de su gente”, señaló.

“Tenemos la responsabilidad histórica de conservar y acrecentar lo que tantos esfuerzos, recursos y sacrificios nos han costado a todos los coahuilenses”, dijo.

Puntualizó que el próximo año, el PRI se juega el futuro de Coahuila.

Puntualizó que aquí, en Coahuila, en nuestro proceso electoral no permitirá que se entrometa la delincuencia ni el crimen organizado.

“En Coahuila conocemos muy bien los saldos negativos del temor y la zozobra con las que delincuencia ensombrece la vida comunitaria y paraliza todo el crecimiento.

“Nosotros queremos seguir viviendo en una comunidad pacífica y de valores, donde la seguridad, la paz y el orden nos permitan alcanzar mayores niveles de estabilidad, desarrollo y progreso”, aseguró.

Mencionó que los priístas han marcado el camino de la unidad, de la suma del trabajo en equipo, pero sobre todo de disciplina y lealtad: “Todos estos ingredientes nos dan la ruta del triunfo y nos permite no solamente el trabajo organizado para ganar las contiendas electorales. Sumado a esto, nos da la oportunidad de trabajar cerca de la gente”.

De la misma manera, mostró su respaldo a la dependencia que ha sido árbitro imparcial en los procesos electorales y garantía de elecciones transparentes, donde se hace valer la voluntad del pueblo a través del sufragio efectico.

‘¡EL INE NO SE TOCA!’

Asimismo, expresó su reconocimiento a la disposición y apertura del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática en Coahuila, a sus afiliados y simpatizantes, para buscar la integración de una coalición que represente los mayores intereses de Coahuila. Una coalición que continué con los principales legados que hoy tiene Coahuila: Seguridad, Estado de Derecho, desarrollo económico y competitividad.

“Hacia adelante, tenemos dos grandes objetivos: ganar 16 de 16 diputaciones locales y que nuestro candidato sea el próximo Gobernador de Coahuila”, señaló.

Riquelme Solís recalcó: “Aquí, entre las y los priístas del mejor PRI de México, lo decimos claro y contundente: En 2023 ni un paso atrás para defender los colores del PRI, y mi compromiso de dar lo mejor de mi Gobierno con respeto a nuestra Ley Electoral, para entregar los destinos de Coahuila a un Gobernador emanado de las filas de nuestro partido”.

Por su parte, Alejandro Moreno llamó a preservar e incrementar la fortaleza y la unidad interna del PRI.

“Mi llamado en Coahuila es y siempre será a fortalecer la unidad interna de nuestro partido, a respaldarnos”, dijo, al tiempo de asegurar que con la fuerza de la militancia del partido se ganarán las elecciones del 2023.

Destacó que Miguel Riquelme es un ejemplo de unidad, ya que honra y enaltece la unidad política como método de acción y como principio fundamental.

“Quiero decirlo como lo digo siempre, con mucha franqueza y transparencia: el PRI y México necesitan gobernadores y militantes como Miguel Ángel Riquelme Solís”, señaló.

Rodrigo Fuentes Ávila informó que el domingo 4 de diciembre el priísmo de Coahuila fue convocado para renovar el Consejo Político Estatal y los 38 Consejos Políticos Municipales, pero sobre todo, la dirigencia más importante que tiene el partido: Los Comités Seccionales.

Mencionó que esa fecha se eligieron 325 Consejeras y Consejeros Políticos Estatales; 3,443 Consejeras y Consejeros Políticos Municipales, y 3,613 Comités Seccionales.

“Más de 400 mil coahuilenses salimos a demostrar la fuerza del PRI”, indicó.

Aseguró que la elección de 2023 será una batalla por el territorio, contra la violencia y el terror: “Que buscan regresar para enriquecerse a costa del dolor y el sufrimiento del pueblo coahuilense”.

“Para imponerse por la fuerza, al Estado de Derecho, la justicia y la Ley, de la tierra que tanto queremos”, dijo.

Agregó que, por el bien de Coahuila, se construirá una coalición donde todas las voces, sin excepción, sean escuchadas; y las visiones, por un mejor Coahuila, para todos, que sean la base de un bloque invencible que en el 2023 se enfrentará al candidato del Gobierno de la República, para cerrarle el paso al odio, el enfrentamiento y la división... que quieren entrar a Coahuila.