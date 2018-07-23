Celebra Viesca 287 aniversario

Viesca, Coah.- El Pueblo Mágico de Viesca celebra la fecha de su fundación con eventos hasta el 25 de julio, por lo que la invitación está abierta a todos los coahuilenses.La coronación de la Reina, exposiciones de pintura y dibujo, así como de fotografía, una callejoneada, la cabalgata, el Día del Ausente, un baile parroquial y la Sesión Solemne del Cabildo son algunas de las actividades programadas para esta conmemoración.

El cronista de la comunidad, Manuel de Jesús Lastra López, destacó que el programa por el 287 Aniversario de este Pueblo Mágico inició con la coronación de la Reina el día 22, en la que participaron los grupos “Chicos del Barrio” y “Ferrocarrileros”.

Hoy 23 será la exposición de pintura y dibujo “Viesca y Chihuahua, unidos por mis recuerdos”, a las 16:00 horas en la Casa de la Cultura, así como la exposición de fotografía “Viesca Antiguo” en la plaza principal.

El Pueblo Mágico de Viesca celebra la fecha de su fundación con eventos hasta el 25 de julio.

Habrá también una callejoneada a las 19:00 horas, saliendo de la explanada de la Presidencia Municipal para culminar en las “Casuarinas”, donde se realizará un baile gratuito que correrá a cargo de grupos locales.

El martes 24 de julio se festejará el tradicional Día del Ausente a partir de las 10:00 horas en el parque Recreativo Juan Guerra, donde estará amenizando Roel Ruiz.

Este día también tendrá verificativo la cabalgata, que saldrá desde el ejido V. Carranza, en la Hacienda de Hornos, y concluirá en el Recreativo Juan Guerra.

La invitación es para acudir al baile parroquial en las “Casuarinas”, en el que participará el grupo “Sabanilla”.

El miércoles 25 se desarrollará una Sesión Solemne de Cabildo donde se hará entrega de Preseas Viesca 2018 en el Ágora Municipal, a las 12:00 horas.

“Los Invasores de Nuevo León”, los “Últimos de Topo Chico”, “Liberatto” de José Inés Cruz y el grupo local “Aferrados”, participarán en el baile de clausura este mismo día. Los visitantes también pueden acudir a las Dunas de Bilbao y al Museo Jesús González Herrera, entre otros.

Para disfrutar de la tranquilidad del Centro Histórico, los turistas pueden alojarse en alguno de los hoteles locales; Viesca también ofrece platillos con un sazón especial.

Para programar una visita guiada, los interesados pueden comunicarse con el cronista a la página de Facebook “Manuel de Jesús Lastra López” o enviar un mensaje al: 045 671 110 79 57.