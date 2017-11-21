Celebran 107 aniversario de la Revolución Mexicana

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este lunes 20 de Noviembre se celebró el 107 aniversario de la Revolución Mexicana con el desfile cívico tradicional, donde participaron las escuelas primarias, secundarias, bachilleres, y nivel medio superior, así como también las autoridades municipales, educativas, civiles y militares.

A las 8 de la mañana se dieron cita los participantes, arribando a la calle hidalgo, a la altura de la calle Flores González, para ir tomando su lugar asignado previamente; los participantes se encontraban entusiasmados para hacer el recorrido y la gente postrada a los laterales de las calles y en las esquinas esperando ver pasar el desfile y brindarles un aplauso por su actuación.

El recorrido tendría una presentación como cada año frente al palacio municipal, para que la gente concentrada en la plaza principal y las autoridades invitadas de honor admiraran los cuadros artísticos de los participantes. Cabe destacar que el desfile sería alusivo al 20 de Noviembre, día de la Revolución Mexicana, por lo cual los bailables y las caracterizaciones de los personajes eran típicos de aquellas fechas, con la finalidad de recordar el 107 aniversario de nuestra Revolución Mexicana.

A las 9 de la mañana en punto dio inicio el desfile donde la gente ya esperaba el paso de las escuelas participantes y de las autoridades el alcalde Luis Santos Flores, Graciela Maltos directora del DIF, Luisa Alejandra Santos Cadena presidenta municipal electa, el mayor José Guadalupe Carlos Campos representante del coronel Alberto Rodríguez comandante del 14º Regimiento de Caballería y Motorizado, Roberto Carlos Briones, secretario del Ayuntamiento, regidores y funcionarios del ayuntamiento , quienes frente a la presidencia estuvieron viendo los cuadros rítmicos y tablas gimnásticas de los participantes.

La primera escuela en participar fue el Colegio Guadalupe Victoria quien estuvo celebrando su 75 aniversario, continuando con las escuelas primarias del estado, escuelas Melchor Múzquiz turno matutino y vespertino, Benito Juárez, Manuel Acuña, Vicente Guerrero turno matutino y vespertino de la zona 305, la secundaria del estado Agustín Terrazas, la secundaria General Lucio Blanco, la escuela de Bachiller Urbano Riojas Rendón, la preparatoria Centro de Estudios Oasis, la preparatoria de la IENC, el Tecnológico Superior de Múzquiz, los Tele Bachilleratos de los ejidos del municipio y el Plantel Conalep Múzquiz.

En entrevista el alcalde Luis Fernando Santos Flores destacó que fue un evento muy bien organizado por la junta patriótica en coordinación con las escuelas de todos los niveles, fue un excelente espectáculo por parte de los participantes con números artísticos y deportivos.

Mencionó que es el último año donde el participará como alcalde y se va muy satisfecho del trabajo realizado en estos bonitos eventos durante todo el año, agradezco a las instituciones municipales que participaron como lo es Protección Civil, Seguridad Pública y Vialidad y Tránsito, Cruz Roja Delegación Múzquiz y Bomberos y Rescatistas de Múzquiz, al 14º Regimiento de Caballería que este año no participó pero en los tres años anteriores estuvo presente.