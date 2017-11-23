Celebran aniversario del Hospital Z Cruz

SABINAS, COAH.- La mañana de ayer, el Hospital Z Cruz de esta ciudad de Sabinas, conmemoró su quinto aniversario, por lo que en presencia de autoridades municipales y de Salud e invitados especiales se realizó la apertura de nuevas unidades médicas que este hospital estará ofreciendo.

Durante el evento el doctor Javier Z Cruz agradeció la presencia de Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal; alcalde electo de Sabinas, David Mussi Garza; jefe de la Jurisdicción Sanitaria en la zona, Enrique de León; director de Desarrollo Social Municipal, médicos especialistas de la unidad así como los invitados que ahí estuvieron atendiendo la invitación de este importante evento.

Explicó que a partir de ya se contará con unidades nuevas como lo es endoscopía, laparoscopía, cirugía bariátrica, patología, inmunohistopatología, radiología, tomografía, ultrasonido, mamografía, unidad de Ginecología, Oncológica y Colposcopía.

Asimismo, se realizó la presentación de los nuevos médicos, quienes destacaron la tecnología de punta con la que este hospital cuenta, estando a la vanguardia en este sentido, lo que les permite estar al nivel de hospitales de otros estados del País.

Posteriormente se realizó un recorrido por cada una de las nuevas unidades que a partir del mismo día de ayer iniciaron en funciones.

Por su parte el alcalde electo Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal destacó la importancia que tendrá la salud para su administración, felicitando a los propietarios de este hospital por seguir invirtiendo en salud.