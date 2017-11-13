Celebran el Día del Cartero

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estuvimos celebrando el Día del Cartero, que fue este domingo 12 de noviembre, dicho evento lo festejamos con una comida entre compañeros, nos reunimos en la palapa del señor Avelino a la 1:00 de la tarde, informó Jorge Luis Vázquez Obregón encargado de la oficina de Correos de Múzquiz.

En este evento se entregó reconocimientos por 30 años de servicio a la comunidad, al señor Teodoro Morales y José Roberto Morales, estuvo presente el secretario general del Estado.

El cartero José Alonso Herrera Canizales con un período de 24 años en ese oficio nos platicó de sus experiencias durante esos años, nos comentó que lo más difícil es batallar con los perros, que en ocasiones no los dejan acercarse al domicilio para entregar la correspondencia, nuestro trabajo es de lunes a sábado.

Agradeció a la oficina de correos por esta convivencia entre todos los compañeros y nuestros líderes que estuvieron presentes.