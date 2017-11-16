Celebrarán 1er Aniv. de Museo Julio Galán

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estamos próximos a cumplir el primer aniversario de nuestro museo Julio Galán quien ha sido todo un éxito por las miles de visitas que ha registrado durante todo este tiempo, por los eventos importantes que se han realizado como son las exposiciones de obras de personajes importantes de la región y de Coahuila, informo Miguel Guerra integrante del comité de Museos.

Este 19 de diciembre pretendemos celebrar el aniversario del Museo Julio Galán y para ellos nos hemos organizado con la profesora Yadira de la escuela secundaria Agustín Terrazas quien estará presente con su grupo de teatro de la institución y también orientados por el profesor Morales que tiene sus origines aquí en Múzquiz quien es el director del Museo La Catrina en Saltillo, Coahuila.

Estaremos con este grupo de teatro presentar Las Leyendas de Múzquiz ahí mismo en el Museo Julio Galán, solo estamos por definir la fecha, posteriormente haremos la extensión de la invitación para que nos acompañen, de esta manera haremos el festejo de nuestro aniversario