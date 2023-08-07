Choca autobús de DM control

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un autobús de transporte de personal propiedad de la empresa DM Control impactó por alcance una traila sobre la carretera estatal número 53 a la altura del antiguo Asilo de Ancianos “San Judas Tadeo”.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos entrevistándose con José Luis N de 41 años de edad, domiciliado en calle Victoria, Sin Número del barrio El Panteón quien dijo ser el conductor del camión Mercedes Benz, placas AB-3875-C modelo 2020, color blanco, con número económico S-08 el cual circulaba en dirección de Sur a Norte.

Dicha persona manifestó que no observó cuando el tripulante de una camioneta Pick Up, color negro activó el direccional para bajar de la cinta de rodamiento, sobreviniendo el impacto al no alcanzar a frenar.

La víctima por su parte se identificó con el nombre de Víctor Manuel N de 65 años de edad, tripulaba una camioneta Toyota, Tundra, color negro, modelo 2006, placas EY8934B resultando ileso.

En tanto la traila remolcada con placas 8CY7245 presentaba daños en la polvera y foco trasero del lado derecho.





Las personas involucradas en el accidente llegarían a un convenio de reparación de daños en el departamento de tránsito y vialidad, informaron las autoridades policiacas.