Choca conductor por no hacer alto

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una empleada de gobierno residente de la ciudad de Sabinas, ocasionó un accidente vial sobre la calle Santa Rosa esquina con Mutualismo.

La mujer se identificó con el nombre de Mónica Alejandra N de 29 años de edad, domiciliada en calle Sabinal, Número 1260 de la colonia Arboledas, informaron en el departamento de vialidad.

La fémina conducía un vehículo Chevrolet, cruze, color negro, modelo 2012 con placas de circulación FKX-259-B, el cual resultó con daños en la totalidad de la parte frontal.

Trascendió que la mujer no respetó un señalamiento de alto, impactándose contra una camioneta Ford Lobo, modelo 2001 tripulada por Fernando Emanuel N de 38 años de edad y domiciliado en calle General Francisco Flores, Número 1300 del barrio La Piedra.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos procediendo a retirar de circulación ambas unidades en tanto, las partes involucradas que solamente resultaron con golpes contusos leves, llegaban a un convenio.