Choca contra poste en la Zona Centro

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Luego de provocar un percance vial al estrellarse contra un poste de CFE sobre la calle 5 de Mayo entre Hidalgo y Victoria, varios domicilios y oficinas de Gobierno se quedaron sin energía eléctrica por más de 12 horas.

Tras el accidente, él o la conductora emprendió la huida, dejando abandonada la camioneta Chevrolet Silverado, modelo 2003, color gris impactada contra el objeto fijo.

La unidad presentaba daños en la totalidad de la parte frontal siendo remolcada y trasladada a un corralón municipal en tanto se investiga quien es el propietario del vehículo.

Cabe señalar tras estos hechos se suspendió el servicio de energía eléctrica en parte de los comercios de la zona centro así como en las instalaciones del DIF Municipal, Museo y otras dependencias públicas.