Choca, huye y lo alcanzan

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- La falta de prudencia de dos conductores los llevó a ser participes de un accidente vehicular ocurrido en transitada calle de la Zona Centro, donde el presunto responsable intentó huir, pero fue alcanzado por la Policía que lo obligó a regresar al sitio.

El accidente ocurrió sobre el bulevar Hidalgo con Ferrocarril, pasando el cruce de los rieles, donde el resultado fueron daños materiales a pesar de lo aparatoso y personas involucradas.

Es alcanzado por la Policía cuando chocó y pretendió huir.

Como presunto causante del percance aparece Manuel García, de 16 años de edad, vecino del ejido La Cuchilla, quien manejaba un automóvil marca Chevrolet, Chevy, color azul con placas de Coahuila.

Este auto era desplazado de oriente a poniente sobre Ferrocarril, pero al pasar dicho cruce se impactó en la parte de un costado del copiloto de la camioneta que acababa de detenerse para pasar el cruce.

La camioneta afectada es una Ford, color negra, con placas de Coahuila, que sufrió daños en parte trasera, en ese sitio el afectado señaló luego del impacto el conductor del auto Chevy, intentó darse a la fuga, siendo alcanzado cuadras adelante por una unidad de la Policía Municipal que lo obligaron a regresar.

Del percance, elementos de Tránsito Municipal se encargaron de tomar conocimiento dado a que los involucrados no llegaron a un acuerdo en tiempo y forma.