Choca paisano Contra talud

NUEVA ROSITA, COAH.- Nuevamente se registró un accidente automovilístico sobre la autopista Premier a la altura del " Caracol" un Paisano de Arkansas se dirigía al estado de Michoacán para pasar las fiestas decembrinas con sus familiares.

El accidente en el caracol de la autopista Premier se registró luego de que el conductor de una camioneta familiar impacto con el talud de tierra, cabe hacer mención que en este lugar constantemente se registran este tipo de hechos.

Las personas se dirigían al estado de Michoacán a pasar las fiestas navideñas procedentes del estado de Arkansas, sin embargo este accidente provocó el retraso de su viaje.

Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar del accidente donde atendieron a los cuatro integrantes de la unidad que se desplazaba a Michoacán los cuales no presentaron heridas de consideración.

Este accidente arrojó solamente daños materiales de consideración, elementos de la Guardia Nacional acudieron al citado lugar para tomar conocimiento de los hechos.