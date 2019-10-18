Choca por omitir alto

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Lesiones mínimas y cuantiosos daños fue el daño que dejó un percance vial el cual tuvo lugar en la colonia Sección Quinta, afortunadamente los involucrados no presentaron lesiones de gravedad.

Las partes involucradas se trasladaron al ministerio público para llegar a un acuerdo.

La afectada, Gloria Adriana Guima Palao comentó que circulaba en su vehículo Chevrolet F-250, color arena modelo 1998, sobre la Calle Tercera en sentido de sur a norte en vía libre, cuando al llegar al cruce en la Calle Octava es impactada por una camioneta Chevrolet F-150 Modelo 1991 color blanco con placas FB-89-489.

Lo anterior después de que la responsable Angélica María Fraire de la Cruz de 26 años no respetara el señalamiento de alto, ocasionando que la otra conductora perdiera el control del volante terminando fuera de la cinta asfáltica quedando al lado de una cerca perimetral.

Ambos vehículos fueron trasladados al corralón municipal con la ayuda de grúa ya que ambos se averiaron; al lugar arribaron elementos de mando único, y paramédicos de cruz roja quienes brindaron atención médica a Erika Huerta y otro pasajero más, quienes presentaban lesiones mínimas.