Choca tráiler transporte de personal

NUEVA ROSITA, COAH.- El susto de su vida se llevaron los pasajeros que viajaban en una unidad de la línea de Transportes Múzquiz-Rosita, cuando fueron impactados por el conductor de un camión carbonero.

Los hechos se registraron sobre la carretera Estatal Múzquiz-Rosita cuando el conductor del camión de transporte Juan Saucedo salió de la Mina VI, retomando la carretera nuevamente, percatándose de la unidad que venía a cierta distancia.

El camión quinta rueda propiedad de Juan Humberto Gutiérrez Coronado con domicilio en el mineral de Palaú y conducido por Omar Ramírez Pérez perdió el control de la unidad que presuntamente manejaba a exceso de velocidad.

Aunado a ello a causa del pavimento mojado perdió el control impactándose en la parte trasera y del lado derecho del camión de pasajeros.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas motivo por el cual elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar de los hechos para determinar quién fue el presunto responsable del accidente.

El conductor de la pesada unidad al salir de la cinta asfáltica ocasionó daños a los sembradíos de parcelas que se localizan a un costado de la carretera donde ocurrió el accidente que sólo arrojó daños materiales.