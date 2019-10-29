Chocan por alcance

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente por alcance se registró la noche del lunes sobre la carretera estatal número 20, tramo Palaú-Múzquiz a la altura del Arco de Bienvenida, arrojando solamente daños materiales.

El vehículo que conducía el presunto responsable al momento de rebasar y no activar el intermitente.

El director del Mando Único, Carlos Ortiz Salazar dio a conocer lo anterior destacando que a bordo de la unidad 2067 los efectivos policiacos se desplazaron al lugar para abanderar el perímetro.

A un costado de la cinta de rodamiento se encontraba la ciudadana Giovana M., la cual señaló que se desplazaba de Oriente a Poniente a bordo de su automóvil Spark sin embargo al disminuir la velocidad otra persona a bordo de un auto compacto que se desplazaba adelante, sin activar el intermitente trato de rebasar otra unidad sobreviniendo el impacto.

Ambas unidades fueron retiradas de circulación y trasladadas a un corralón municipal en tanto los involucrados en este percance automovilístico llegaban a un convenio de reparación de daños.