Chocan trailers en autopista Premier

NUEVA ROSITA, COAH.- Un choque por alcance entre dos unidades quinta rueda arrojó como saldo cuantiosos daños materiales y un menor de edad policontundido.

Estos hechos se registraron la tarde de ayer a la altura del kilómetro 36 de la autopista Premier en el tramo Nueva Rosita-Allende.

Las autoridades policiacas informaron que Maximino N tripulaba un tracto camión de la línea Freightline, modelo 2018 en color rojo con placas del Estado de México.

El tráiler propiedad de la empresa transportes Guadalajara Bajío SA de CV transportaba mercancía para una maquiladora, provenía de la ciudad de Monterrey, Nuevo León con destino a la ciudad de Acuña, Coahuila.

El conductor viajaba acompañado de Manuel Maximino N de 14 años de edad el cual resultó policontundido recibiendo atención médica por parte de paramédicos de bomberos del municipio de Allende siendo trasladado a un hospital de aquel lugar para valoración médica.

Dicha unidad colisionó con un Kenworth propiedad de la empresa Fletes y Acarreos “El Capricho” del municipio de Nava, trascendió en el lugar.

El trailer era tripulado por Manuel Antonio N de 40 años de edad, domiciliado en calle Niños Héroes del municipio se Múzquiz quien no requirió atención médica tras lo ocurrido.