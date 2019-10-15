Chocan y quedan atrapados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un taxista y su pasajera salvaron la vida después de sufrir un aparatoso accidente, al ser impactados por un vehículo que no respetó el alto correspondiente, el accidente se registró en las calles Mártires con Socorro.

Elementos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar, ya que los lesionados quedaron atrapados en el vehículo compacto; en tanto el responsable de lo ocurrido huyó del lugar.

José Ismael Torralba Valdez de 61 años de edad, vecino de esta ciudad conducía un vehículo de alquiler color gris sobre la calle Mártires en el sentido de Poniente a Oriente con preferencia, con él viajaba Rocío (A) de 22 años.

‘‘Veníamos bien y de repente salió el carro y me pegó y ya no pude controlar el taxi’’, dijo José Ismael, quien por fortuna sólo presentó una crisis de nervios.

Quien salió perjudicada en el accidente fue su pasajera, pues tardaron en sacarla del vehículo ya que tenía el cinturón de seguridad puesto, situación que no la salvó de provocarse heridas en una de las manos.