Cierran semana de lactancia materna

Como parte del compromiso de brindar a las mujeres en etapa de puerperio un espacio digno para alimentar a sus bebés mediante la lactancia materna y realizar el proceso de extracción de leche, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila habilitó este lunes una sala en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 91 de Saltillo.

La directora médica de esta clínica, doctora Perla Argumaniz Rocha, informó que si bien el área se habilitó pensando en aquellas madres trabajadoras en consideración al lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que este año fue: “Amamantar y trabajar: ¡hagamos que sea posible!”, las usuarias en esta condición también podrán hacer uso de ella.

La sala cuenta con dos sillones, refrigerador para almacenar la lecha así como frascos estériles para recolectarla, además de elementos adicionales como folletos con información sobre la correcta técnica de amamantamiento y extracción, además de una bitácora de registro y un pintarrón para comentarios y/o sugerencias. Estará disponible en un horario de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.

Con esta acción se refrenda lo importante que es para el Instituto seguir fomentando los beneficios para el desarrollo de los recién nacidos, que se traduce en la apertura de espacios como éste, diseñados para poder llevar al cabo la extracción de leche materna de una manera digna, privada y cómoda, así como para amamantar al bebé.

Argumaniz Rocha reconoció los esfuerzos y la voluntad de quienes intervinieron para hacer posible la apertura de este espacio y exhortó a las madres usuarias en etapa de lactancia a solicitar su uso cuando lo necesiten.

Recordó que lactancia materna representa un ahorro económico ya que no implica costo, es fácil de proporcionar, no requiere preparación, ni la compra de aditamentos especiales como biberones. Esta nueva sala coadyuvará a evitar situaciones en las que por falta de tiempo, pena o prisas las madres no pueden extraerla y darle su debido uso.