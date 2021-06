Claman familias por rescatistas

Coahuila

MINERAL DE RANCHERÍAS (MPIO. DE MÚZQUIZ).- "Mis dos hijos andan de rescatistas en la mina inundada desde el pasado viernes", expresó la señora Jovita Ramírez Carrizales, destacando que desde que ocurrió el accidente fueron a dar apoyo al complejo.

“Ellos regresaron el sábado al mediodía a la casa a dormir, luego se vinieron el domingo otra vez y desde entonces a la fecha están aquí en la mina”, narró el ama de casa al señalar que su preocupación es saber que sus dos hijos estén bien por eso no se mueve del campamento que se habilitó en el exterior del desarrollo minero.

“Mis hijos se llaman Luis Manuel y Daniel Galván Rodríguez de 26 y 25 años de edad”, señaló que ellos le comentaron que los primeros días de la tragedia estuvo muy difícil el rescate pues la mina estaba completamente inundada.

Agregó que sus hijos, no han bajado a la mina, pero en el exterior del lugar, ellos mueven turbinas para trasladar a la mina Micarán.

“Yo solo les digo que se cuiden porque es mucho el dolor que observamos aquí, no me imaginaría perder a un hijo mío, señaló la ciudadana al destacar que su corazón no resistiría una perdida así.