Clausura cursos DIF de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La Presidenta honoraria del DIF en Múzquiz, señora María Elena Guerra de Flores, presidió la exposición de manualidades y clausura del curso de manualidades de adultos mayores en la localidad.

1 / 2 En el evento estuvieron acompañándola también directivos de las misiones culturales. 2 / 2 Presiden la exposición de manualidades y clausura del curso de manualidades de adultos mayores en la localidad. ❮❯

En el evento estuvieron acompañándola también directivos de las misiones culturales, quienes testificaron el excelente resultado de los cursos, pues los trabajos realizados por los estudiantes fueron todos de primer nivel.

“Con todo gusto y mucho cariño estuvimos con los participantes al pendiente de que tuvieran sus materiales y todo, y ahora vemos que rindió frutos, pues el resultado está a la vista, todos los trabajos de primer nivel” dijo la señora María Elena.

Mencionó que estos cursos no van a parar, y seguirán adelante, ya que se cuenta con el apoyo incondicional de la alcaldesa, Licenciada Tania Vanessa Flores Guerra.