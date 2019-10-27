Clausuran quinta al faltarle permisos

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos de Fuerza Coahuila clausuraron el salón de eventos la Quinta San Miguel por no contar con el permiso que otorga Recaudación de Rentas para realizar el baile del grupo Los Acosta que se llevaría a cabo el pasado sábado.

Aproximadamente a la una de la mañana llegaron los agentes de Fuerza Coahuila en compañía con personal de Recaudación de Rentas solicitándoles la documentación los permisos para la realización del evento.

Al no obtener respuesta procedieron a clausurar el evento, sin importar la molestia que causaron a los asistentes del evento, que abandonaron el recinto.

Miguel Sánchez propietario de la Quinta San Miguel y promotor del baile, regresó las entradas a las personas que se dieron cita al baile con la presentación del grupo Los Acosta.

Cabe hacer mención que no es la primera ocasión en que autoridades policiacas clausuran los eventos en este lugar por la falta de los permisos correspondientes para realizar sus bailes.