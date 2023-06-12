Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 12 de Junio de 2023.- Al encabezar la presentación de la carrera Coahuila 1000 Desert Rally, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís expresó que ésta ha ganado fama internacional y que los pilotos vienen a la ruta más segura de México y, también, a la más divertida.

Esta es la novena edición de la carrera deportiva y en el tema turístico es la décimo tercera ruta; será del 2 al 6 de agosto. Todos los participantes saldrán de la Ciudad de Torreón hasta Cuatro Ciénegas.

Mientras que la carrera turística va a Viesca, Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas. En esta rueda de prensa se informó que se tendrá una contingencia en la Plaza Mayor de Torreón, del miércoles 2 al viernes 4 de agosto, desde donde saldrán ambas rutas. De regreso, todos llegarán al Centro de Convenciones de Torreón; la derrama económica esperada es de más de 35 millones de pesos y se congregará a más de mil personas, ya que por cada corredor vienen en promedio cuatro personas más: Son 115 pilotos en el rally y 185 los esperados para la turística.

El Mandatario estatal adelantó que habrá múltiples actividades en las paradas o descansos, pero lo importante es que se transita con seguridad en todo el recorrido, pues serán tres helicópteros y más de mil elementos los que estén cuidándola.

Agradeció a CANACO por la organización de este evento y, sobre todo, en su Administración que ha impulsado el turismo y que además del rally, se consolidó la ruta recreativa de cientos de pilotos.

Riquelme Solís recordó que él ha participado en todas las ediciones desde que tomó las riendas de la Administración Estatal, y que la de este año será la última en que lo haga como Gobernador.

“Estoy muy satisfecho de los resultados obtenidos, sobre todo en la última edición, por la pandemia; me da gusto visitar nuestros Pueblos Mágicos y que quienes vienen de fuera, tengan un buen recibimiento y con seguridad”, manifestó.

La ruta recreativa es de 450 kilómetros, y el rally es de mil kilómetros para esta edición, por lo que espera que se sigan inscribiendo más personas, pues engloba diferentes climas que se encuentran en la entidad.

“Bienvenidos a todos los participantes, estamos listos para la Coahuila 1000 en su edición 2023”, puntualizó el gobernador Miguel Riquelme.

Por su parte, Mariano Serna Muñoz, presidente de CANACO Servytur, agradeció al gobernador Miguel Riquelme, pues dijo que esta carrera es un referente que se distingue por su seguridad.

Informó que son un total 14 categorías, entre ellas:

- Motos: Pro Moto, Sportman Moto, Rookie Moto.

- ATV: Pro Quad

- Autos: Clase 1, Clase 10, Clase 12, Clase 17, Clase 9, Clase 5 libre, Clase 5/1600, 18 libre o 4 cilindros, 29 modificados limited y 19 stock.

Las fechas de inscripciones van del 5 de junio al 30 de julio, y la página para consultar toda la información es www.coahuila1000.com.mx.

Por su parte, Azucena Ramos Ramos, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, expresó su reconocimiento al gobernador Miguel Riquelme por impulsar la ruta Coahuila 1000 CANACO Adventure, que hoy nos distingue en todo México.

“Nuestro reconocimiento a la CANACO Servytur Laguna por la organización, el trabajo de logística y marcaje de ruta, son detalles que distinguen y dan calidad a la Coahuila 1000; travesía que, como sabemos, integra una ruta turística y un rally que abarcará los municipios de Torreón, San Pedro, Matamoros, Cuatro Ciénegas, Parras, Francisco I. Madero y Viesca”, manifestó.

“Como Sector Turismo, estamos listos para hacer sinergia y trabajar en equipo. Los hoteleros, restauranteros, los gobiernos municipales y el sector comercio están debidamente preparados para recibir a los mejores pilotos del país, a los competidores extranjeros y a sus acompañantes, para que, como cada año, se lleven una experiencia inolvidable”, agregó Ramos Ramos.

En esta presentación de la carrera, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Torreón (CCT), acudieron, además, Alina Garza Herrera, Directora del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Luis Jorge Cuerda Serna, Primer Regidor de Torreón, y José Luis Mejía Esparza, director operativo de la Carrera.