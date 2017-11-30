‘Coahuila seguro gracias a Rubén’

San Pedro de las Colonias, Coahuila.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció los avances alcanzados durante el sexenio de Rubén Moreira Valdez, como gobernador de Coahuila en seguridad y empleo, a un día de concluir su mandato.

Al inaugurar de manera oficial la XI Brigada de la Policía Militar y su unidad habitacional en este Municipio, el Jefe del Ejecutivo Federal reconoció también los alcances logrados a través de la coordinación entre su Gobierno y el de Moreira Valdez.

“Gobernador de Coahuila, quiero felicitarlo por estos seis años de Gobierno, por estos seis años de trabajo de estrecha coordinación entre el Gobierno Federal y Estatal, este acto es la oportunidad para realizar un avance de lo mucho que Coahuila en este período destacó y quisiera subrayar los aspectos relevantes.

“En materia de empleo se alcanzó la mayor tasa de formalidad en la historia de esta entidad, como el Gobernador ya lo hizo saber, y traigo los datos más relevantes de lo que usted dio cuenta, se alcanzó el nivel de empleo que superó lo que usted había comprometido”, recalcó.

Enseguida, realizó un recuento de los logros de Coahuila al recalcar que con los 170 mil empleos alcanzados durante el sexenio que permitieron rebasar la meta de los 100 mil, se logró mayor formalidad en empleo.

“La pobreza aquí en Coahuila disminuyó a su nivel más bajo desde que se tiene registro y Coahuila está en los primeros lugares en cobertura de servicios básicos como agua, luz y drenaje así como en el acceso a servicios como lo es educación y salud”, apuntó.

En seguida, manifestó que sin caer en triunfalismos se debe recalcar lo que se hizo en cuanto a la protección y el respeto a los derechos humanos, una causa que siempre contó con toda la atención y compromiso del Mandatario Estatal.

Como parte de esa gran coordinación entre los Gobiernos Estatal y Federal, el Presidente de la República destacó los avances en materia de seguridad y dijo que en los primeros 10 meses del 2017 los homicidios dolosos disminuyeron un 70 por ciento, las extorsiones un 67 por ciento, los robos con violencia el 89 por ciento, comparado con el mismo período del 2012.

Peña Nieto puntualizó, que toda la administración Coahuila y el Gobierno de la República trabajaron de la mano para lograr un mayor desarrollo y prosperidad para todos los coahuilenses.

Antes, el gobernador Rubén Moreira Valdez reconoció el gran apoyo otorgado durante su mandato al presidente Enrique Peña Nieto, de quien dijo, trajo la paz a Coahuila a través del trabajo de coordinación realizado.

“Luego, destacó que hace algunos años el monstruo del narcotráfico merodeaba por todas las regiones del Estado y que no hubo un coahuilense que no haya padecido la violencia, pero esta situación se revirtió gracias a la voluntad y al apoyo del Presidente de la República.

Destacó, que hoy en Coahuilalos homicidios disminuyeron en un 82 por ciento mientras que los relacionados con la delincuencia bajaron al 92 por ciento.

En la ceremonia, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró las instalaciones de la XI Brigada de la Policía Militar y su unidad habitacional donde se invirtieron 980 millones de pesos, donde se albergará a 2 mil 840 militares.

Sus instalaciones constan de un cuartel general, parques de vehículos, un comedor para 1 mil 200 personas, edificios, talleres de mantenimiento, unidad médica de consulta interna y externa, campo de futbol con pista de atletismo y cancha de usos múltiples, entre otras cosas.

Además cuenta con 218 viviendas ubicadas en 13 edificios de 16 viviendas cada una, y dos edificios con cuatro viviendas.

En la inauguración, estuvieron el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Rubén Moreira Valdez; el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos; el secretario de la Marina Vidal Soberón; el secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida; el comisionado nacional de Seguridad Renato Sales; el gobernador de Durango José Rosas Aispuro y el gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

