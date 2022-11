Cobran 2,500 por cita

SABINAS, COAHUILA .- Algunas organizaciones que presuntamente apoyan a la gente para agendar citas con el Registro Nacional de Vehículos, podrían cometer abusos contra los contribuyentes, pues por la cita únicamente se cobra 2500 pesos y por parte de Recaudación de Rentas otros 2500, las personas no deben pagar más dijo Julio Aguirre Montemayor ante esta oficina no han recibido quejas, sin embargo extraoficialmente se sabe que pasa.

Invitó a las personas que tramitan sus registros que si van al módulo y ahí les piden alguna aportación que nos lo reporten inmediatamente ante Recaudación de Rentas.

Sin embargo, dijo, esto no tiene que ver con los trámites que realizan ante esta oficina, pues dijo aquí no se han quejado los usuarios, no tenemos conocimiento, no lo han hecho en forma directa.

Señaló que esos casos son ajenos a ellos, probablemente sean las que les están pidiendo por hacerles el trámite cantidades mucho mayores a los 2500 por el registro del vehículo y 2500 por el plaqueo.

En Recaudación, indicó, tenemos dos líneas que dan servicio a 44 autos diarios más la línea express donde le ciudadano carga toda la información por internet, una vez que trae el recibo de pago se pasa por el documento, es la misma mecánica, se hace la cita se hacen los pagos y se acude por la placa y documentos.