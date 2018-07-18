Colapsa vivienda

NUEVA ROSITA, COAH.- Colapsado totalmente quedó el techo de lámina en una vivienda situada sobre la calle Miguel de la Madrid en la colonia Nueva Esperanza.

Al momento de este hecho, afortunadamente no resultaron lesionados los inquilinos del bien inmueble, expresó la propietaria de nombre Karla María Chong.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para brindar apoyo.

Recuerda que fue hace aproximadamente un año cuando poco a poco fueron sacando algunas cosas del cuarto donde el techo se colapsó la tarde del lunes, debido a las pésimas condiciones del lugar. Mis hijos de 3, 8 y 15 años de edad y yo nos encontrábamos en un cuarto contiguo pero hasta acá calló el escombro.

“Una de las piedras quedó a un lado de mi niño, por poco le cae en la cabeza pero nada más fue el susto”, expresó la madre de familia.

Agregó que tras lo ocurrido, acudieron al lugar cuadrillas de Obras Públicas enviadas por el Presidente Municipal, Julio Iván Long Hernández.

Lo que yo quiero es ayuda para reconstruir mi vivienda porque no cuento con los suficientes recursos para salir adelante, pues no trabajo ya que tengo que cuidar a mis hijos, destacó la dama al momento de agradecer el apoyo de las autoridades municipales.