Colocan aparato auditivo a niña

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una madre de familia, agradeció los apoyos auditivos otorgados por parte del DIF especialmente a la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena quien tuvo a bien gestionar estos apoyos.

Pequeña escucha por primera vez gracias al DIF.

La madre de la pequeña Melisa, Yaneth Calderón con domicilio en Estación de Barroterán, explica que su pequeña perdió el sentido del oído al cabo de un año de nacida, sin embargo su situación económica no le permitía adquirir un aparato auditivo.

Mencionó que desde hace unos meses solicitó este apoyo, el cuál ahora lo ve cristalizado, pero sobre todo ahora se siente muy contenta de ver la cara de alegría de su hija al escuchar por primera vez, además con la terapia que le otorgará DIF su hija podrá hablar, ya que debido a la discapacidad auditiva no desarrolló el habla.

Recalcó su agradecimiento hacia las autoridades pues sin duda alguna cambiará la vida de su pequeña con este gran apoyo que están brindando.