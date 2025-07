Conflicto en mina Santa María: ejidatarios buscan acuerdo equitativo

SABINAS, COAH.- Integrantes del Ejido Santa María mantienen bloqueado desde el lunes el acceso principal a la mina de Zapaliname, como medida de presión ante lo que consideran décadas de abandono y acuerdos injustos. Representados por el comisionado José Enrique Alcalá Ríos, acudieron este jueves a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar su inconformidad formal, en busca de respaldo institucional.

La protesta, que se ha desarrollado de manera pacífica, responde a la falta de avances en negociaciones que iniciaron hace un mes con representantes de la empresa minera. Según los manifestantes, no se ha logrado ningún acuerdo significativo, por lo que optaron por suspender las actividades en el sitio para exigir atención real a sus demandas. Aseguran que su objetivo no es generar conflictos, sino hacer valer sus derechos de manera justa.

Entre los señalamientos más serios destaca el contrato de compra de carbón, que durante años operó bajo condiciones que los ejidatarios califican como abusivas. 'Nos pagan la tonelada en 8 pesos apenas desde marzo; antes eran solo 4.30. Es un trato vergonzoso que ningún otro ejido tiene', declaró Alcalá Ríos. Los inconformes alegan que la empresa se aprovechó de su falta de experiencia legal en décadas pasadas, lo que derivó en acuerdos desventajosos.

Además de exigir condiciones comerciales justas, los ejidatarios demandan una compensación por los daños ocasionados en su comunidad: viviendas afectadas estructuralmente, parcelas con deterioro y obras prometidas que nunca se ejecutaron. El miércoles, la llegada de un notario desde Nueva Rosita fue interpretada por algunos como un intento de intimidación, lo que elevó el nivel de tensión entre los manifestantes.

Aunque no descartan llevar el conflicto a instancias legales, por ahora mantienen firme su apuesta por el diálogo. De no haber respuesta pronta, están dispuestos a elevar su protesta ante autoridades federales e incluso ante la presidenta Claudia Sheinbaum. 'No buscamos confrontación, solo justicia', concluyó Alcalá Ríos, quien afirmó que el paro seguirá vigente hasta alcanzar un acuerdo equitativo.