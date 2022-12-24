Contactanos

Coahuila

Compras de pánico en Navidad

A horas de la celebración familiar la gente salió a buscar regalos.

Teresa Muñoz
Por Teresa Muñoz - 24 diciembre, 2022 - 03:17 p.m.
Las familias salieron de sus hogares para realizar compras de última hora a vísperas de Navidad.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Compras de “Pánico” o bien de última hora realizaron los muzquenses durante la mañana de ayer a horas de celebrar la Navidad en familia.

Desde muy temprana hora hombres, mujeres y niños, comenzaron arribar a la zona centro donde se ubican la mayoría de los comercios, esto para adquirir en su mayoría prendas de vestir invernales.

Yessica propietaria de uno de los locales ubicados sobre la calle Presidente Juárez, entre 5 de Mayo y Santa Rosa mencionó que la venta de juguetes avanzaba muy lentamente pues las familias buscaban más bufandas, guantes, gorras, pantunflas para reglar.

Santa Clos envió un mensaje a los niños y niñas muzquenses.
Ofertaron todo tipo de artículos.
Niñas y niños pidieron la foto con Santa Claus.

La economía este año fue algo difícil para los habitantes ante ello decidimos ofrecer nuestra mercancía a precios módicos, destacó.

En tanto los clientes indicaron que es aquí donde consumen lo local pues se benefician tanto los comerciantes como los compradores obteniendo artículos diversos a bajo costo.

