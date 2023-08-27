Compras de pánico en regreso a clases

NUEVA ROSITA, COAH. En víspera del regreso a clases el próximo lunes, madres de familia realizan las compras de última hora de los artículos escolares en los diferentes centros comerciales en busca de ofertas.

La mayoría de papelerías y centros comerciales lucían abarrotados el área de útiles escolares donde se concentraron las amas de casa para surtir la lista de los artículos que les fueron requeridos para el ciclo escolar 2023-2024.

Cuadernos, lápices, plumas, borradores, ábaco, colores diccionarios, estuches de geometría, artículos de limpieza son los artículos que más se solicitaron ayer por las madres de familia y que continuarán hoy para completar la lista de útiles que les entregaron a los alumnos antes de salir de vacaciones.

La demanda de los útiles escolares prevalecerá hasta hoy domingo, las madres de familia buscan ofertas de lis artículos en papelerías y centros comerciales con la finalidad de estirar el presupuesto familiar y poder adquirir lo que solicitan los maestros para el regreso a clases.

Las madres de familia realizan las compras de última hora con la intención de buscar ofertas en todos los artículos, sin embargo los precios de cuadernos permanecieron vigentes durante el pasado mes de julio y agosto.

En estas últimas fechas, se incrementó el precio de las mochilas que oscilan desde 500 a mil pesos que es difícil para los padres de familia adquirirlas y más si tienen varios hijos estudiando.