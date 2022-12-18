Comprometido MARS con familias de desaparecidos

SALTILLO, COAH.- Durante la Reunión Plenaria con colectivos de familias de personas desaparecidas, que se llevó a cabo este día en Palacio de Gobierno, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró la apertura y respaldo de su Administración para con las acciones y acuerdos que se tomen en las diferentes mesas de trabajo.

El Mandatario estatal recordó que su compromiso con los colectivos es el de dejar sentadas las bases para que el trabajo coordinado entre Estado y familiares continúe más allá de su gobierno.

Mencionó que en estas reuniones, la disposición al diálogo de todos quienes en ella participan ha sido un factor para poder avanzar en los intereses y demandas de los familiares.

Asimismo, en esta Reunión Plenaria se trataron temas como el de la Armonización Legislativa y el informe de la consultoría de la Fiscalía General del Estado.

Además, se habló sobre el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED); se brindó un informe sobre diligencia de traslado del material de la osteoteca (FPD), y el informe anual de resultados de identificación.

Se le dio seguimiento al SEMEFO de Piedras Negras, por parte de la Fiscalía General del Estado, y se hizo una presentación del ejercicio de evaluación del cumplimiento de los acuerdos de las sesiones plenarias, entre otros temas.

De la misma manera, se reiteró la disposición de mantener el trabajo coordinado y el diálogo entre los diferentes colectivos de familias de personas desaparecidas con las diferentes instancias del Gobierno Estatal, así como de la Fiscalía General de Coahuila, para dar cumplimiento a la agenda de trabajo para 2023.