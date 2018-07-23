Con este calor ni las gallinas ponen

NUEVA ROSITA COAH.- Las temperaturas registradas arriba de los 50 grados centígrados en toda la Región Carbonífera en los últimos meses han originado que el sector avícola deje de producir huevo y pollos frescos debido a la muerte de algunos de ellos.

Productores avícolas del ejido Paso del Coyote, predio Purísima y ejido Santa María se han visto completamente afectados por este suceso natural, lo cual implica pérdidas de ganancia y hasta probable quiebra de negocio, expresó Guadalupe Padilla Esquivel, trabajador avícola de la Región.

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Guadalupe Padilla Esquivel, trabajador avícola.

El productor avícola, destacó que el incremento de calor impacta rotundamente la producción local de pollos y huevos, por lo que dijo que en lo que va de esta temporada de calor se tiene el registro de decenas de gallinas muertas por insolación.

“El calor nos afecta en la producción de huevo y el peso del pollo y los golpes de calor que van arriba de los 50 grados es cuando se ven más las mortandades de aves, por lo que estamos preparados para enfrentar las próximas temperaturas de canícula en los meses de agosto y septiembre”.

Debido a que las jaulas de lámina se elevan la temperatura generando la muerte de algunos animales, por lo que indicó que suplica agua de lluvia, ya que eso también es un factor importante para la producción avícola, ya que los ríos están en completa sequia por el calor.