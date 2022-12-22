Con frío y hambre es una época triste

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- ¡La Navidad de Los Pobres! Con frío sin una cálida cobija para mitigar las bajas temperaturas, con enfermedades y sin alimento, así pasará estas fiestas decembrinas la abuelita Graciela Rivas, habitante de la colonia Partido del Trabajo.

La mujer que padece de falta de visión se encontraba recostada en su cama donde apenas y tiene una cobija, nos invitó a pasar a su hogar construido de tablas, cartón y cubierto con hules, casita que consta de dos cuartos con techo de lámina sumamente deteriorada y piso de tierra.

1 / 3 Aquí habita con sus dos hijos discapacitados y su esposo. 2 / 3 Mitigan el frío con un calentador. 3 / 3 Esperan que alguien los apoye con tablas, hule, cobijas o laminas. ❮❯

“Aquí es donde la voy a pasar”, mencionó, argumentando que hasta el día de hoy nadie se ha acercado a su hogar para llevarle alguna ayuda.

Lo más triste expresó a LA VOZ, es como si yo no tuviera hijos, pues nadie viene a darme una vuelta, a preguntar como estoy, como amanecí hoy.

“Realmente no sé qué va a pasar mañana pero mientras tanto hoy tengo vida lo cual le doy gracias a Dios, aunque estemos en este hogar sin trabajo y vivamos al día mi esposo, mi hijo que es discapacitado y yo”, expresó.

“Han dicho que viene un frente frío con bajas temperaturas y es lo que me preocupa pues necesitamos más tablas para colocar en las rendijas de mi casita a fin de que no entre el aire, expresó.

Agregó que necesita de cobertores pues el frío cala hasta los huesos, así hemos sobrevivido en este mundo de desigualdad, señaló la mujer que no pierde la fe de recibir un alma caritativa que le lleve algo de ayuda a su hogar.