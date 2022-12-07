Con Mejora Coahuila sigue reconstrucción de Múzquiz

Múzquiz, Coah.- Como parte del programa Mejorando Ando y del trabajo en equipo entre el Gobierno Estatal y el municipal, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas y la alcaldesa Tania Flores Guerra, dieron arranque a las obras de recarpeteo en la colonia Morelos, una de las más afectadas por las pasadas inundaciones del mes de septiembre.

Durante el evento quedó de manifiesto que gracias al apoyo inmediato del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, hoy Múzquiz está de pie y sus familias se encuentran en mejores condiciones, por lo que ahora se comienza la etapa de recarpeteo en las calles más afectadas.

El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, destacó que el punto de encuentro entre el gobierno estatal y el municipal es que le vaya bien a Múzquiz, que no haya polarización, sino ciudadanización de las acciones como parte de la unión que genera mejores resultados para la población

"Aquí no hay izquierda ni derecha, aquí vamos todos pá' delante, nuestro partido se llama Coahuila y como buenos norteños nos gusta mejorar siempre, por eso hacemos el compromiso de seguir chambeando", destacó.

Jiménez Salinas agregó que además de las acciones de infraestructura social del programa Mejorando Ando, a la par se realizan acciones de salud, educativas y de apoyo a la economía familiar, entre otras gracias al trabajo en equipo con las alcaldesas y los alcaldes, la sociedad civil y la iniciativa privada.

Por su parte, la alcaldesa Tania Flores Guerra agradeció la presencia del Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, que a nombre del gobernador Miguel Riquelme, ha llevado obras de mejoramiento a Múzquiz y han hecho un gran equipo para trabajar coordinados para el beneficio de sus habitantes.

"Que mejor muestra que estemos arrancando el día de hoy en una de las 17 cuadras que se van a pavimentar, que son de las más afectadas de la colonia Morelos, y el próximo año con el presupuesto del municipio vamos a reconstruir Múzquiz", señaló.

Así mismo, destacó que en estas acciones para la reconstrucción de Múzquiz no existen colores de partidos políticos, sino de la unidad para trabajar en equipo.

El coordinador de programas sociales en la región Carbonífera, Jesús Guerrero, dio a conocer que se cubrirá un área de 13 mil 507 metros cuadrados de recarpeteo con una inversión de casi cuatro millones de pesos.

A nombre de las familias beneficiadas, la señora Yolanda González Cárdenas agradeció el trabajo que tanto el gobierno de Miguel Riquelme como el ayuntamiento hizo para apoyar a la población que se vio afectada por las inundaciones de meses anteriores, y que además mejoran su entorno y su calidad de vida.

Durante el inicio de estas obras también estuvieron presentes el subsecretario de Infraestructura, Enrique Falcón; el coordinador regional de Mejora, Luis Alfonso Rodríguez; el enlace municipal de Mejora, Héctor Miguel García; el director del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, Francisco Tobías; y en enlace Mejora con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Ignacio Covarrubias.