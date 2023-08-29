Con pláticas y talleres acerca Tania salud mental

Múzquiz, COAH. — La alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra visitó la Preparatoria Oasis en Múzquiz para llevar a cabo una enriquecedora plática dirigida a los jóvenes estudiantes, centrada en temas cruciales de salud mental y prevención del suicidio. La iniciativa busca brindar apoyo y herramientas a los adolescentes para enfrentar desafíos emocionales y promover un ambiente de bienestar en la comunidad estudiantil.

Con un firme compromiso hacia la juventud de Múzquiz, la alcaldesa Flores Guerra destacó la importancia de brindar una atención integral a los jóvenes, ya que representan el pilar fundamental del presente y el futuro de la sociedad local. «Estar cerca de nuestros jóvenes es una de las tareas más trascendentales de mi administración», enfatizó la alcaldesa durante la visita.

Durante la plática, que congregó a la mayoría de los estudiantes de dicho plantel, la alcaldesa abordó temas vitales relacionados con la salud mental, resaltando la necesidad de comprender y abordar los desafíos emocionales que enfrentan los adolescentes en su día a día. Asimismo, la prevención del suicidio fue un punto central de la conversación, enfatizando la importancia de la empatía, la comunicación abierta y la búsqueda de ayuda profesional en situaciones de crisis.

«El día de hoy estuve en la preparatoria Oasis con un programa de pláticas psicológicas para prevenir el suicidio», afirmó la alcaldesa Flores Guerra. «La vida es hermosa, valórenla y disfrútenla al máximo», agregó, alentando a los estudiantes a apreciar la belleza de la vida y a cultivar una mentalidad de resiliencia.

La visita de la alcaldesa Flores Guerra a la Preparatoria Oasis dejó una impresión duradera en los estudiantes, quienes manifestaron su gratitud por el compromiso y la dedicación de la administración municipal hacia su bienestar. La iniciativa no solo brindó información valiosa sobre la salud mental, sino que también estableció un puente de comunicación entre los jóvenes y las autoridades locales.

En un mundo donde los desafíos emocionales pueden ser abrumadores, la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra demuestra su liderazgo al priorizar la salud mental de la juventud y al fomentar una cultura de apoyo mutuo en Múzquiz. Su enfoque en el bienestar de los jóvenes refleja un compromiso sólido y una visión inclusiva para construir una sociedad fuerte y resiliente.