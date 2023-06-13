Concientizan a jóvenes

NUEVA ROSITA, COAH.Por curiosidad los jóvenes se inician en el camino de las drogas, por tal motivo el Sector Salud en coordinación con la Secretaria de Educación llevan a cabo una serie de conferencias sobre el particular para los alumnos de nivel secundaria y que además conozcan las consecuencias que traen consigo.

La Psicóloga Xiomara Denise Morín Chacón, de la Unidad de Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones.

Jurisdicción Sanitaria 03 a través de Uneme Capa, lleva a cabo las conferencias con la intención de que los jóvenes no caigan en las garras de la drogadicción que está causando estragos en la salud principalmente en los menores de edad.

Reconoció la funcionaria de la salud que existen diferentes adicciones, desde los estupefacientes, alcohol, los llamados vapeadores, siendo éstos últimos, de fácil acceso para los adolescentes debido a que es fácil conseguirlos en algunas tiendas de chácharas chinas aunque solamente le vendan a mayores de 18 años de edad.

Las jóvenes se vuelven adictos a la droga conocida como el cristal cuando buscan experimentar todo tipo de placeres que les produce la droga que es adictiva y además barata.

Ahondó la entrevistada que existen adultos mayores, jóvenes y menores de edad que buscan ayuda para regenerarse, los cuales son canalizados a las instancias correspondientes para brindarles todo tipo de ayuda al igual que a la familia para que sepa tratar a un adicto.