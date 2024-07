Conciliarán Familiares que Agredieron a Machetazos en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- El delegado de la Fiscalía general del Estado en la Región Carbonífera, dio a conocer sobre el seguimiento del caso de la agresión entre familiares que fueron heridos a machetazos, así mismo menciona que realizarán un estudio en relación con este tema, que se ha estado suscitando continuamente en dicho municipio.

Menciona que la agresión más reciente que se tiene de conocimiento, fue una persona que del sexo masculino y su hija de 16 años que fueron agredidos por su hermano, por un pleito que se tiene acerca de un terreno.

Señaló que en este caso ya el ministerio público tiene todo listo para pedir las órdenes de aprehensión, sin embargo al tener este vínculo familiar, hubo ya un acercamiento por parte de las personas que aparecen como responsables, ya se tomaron las individualizaciones que corresponden conforme a los protocolos que se establecen en el código nacional

Confirmó que se está integrando la carpeta, y el ministerio público está actuando conforme a derecho, pero es muy probable que si las víctimas quisieran llegar a un acuerdo pudiera darse.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 ❮❯

"Tenemos que cubrir los aspectos legales, las lesiones fueron producidas por arma punzo cortante, en el caso de la joven fueron lesiones que pusieron en riesgo su vida y nosotros tenemos que hacerlo dentro de los parámetros legales, entonces no solamente es pedir perdón, si no hacer la reparación del daño y en algunos casos la ley, No permite que los acuerdos puedan darse en sede ministerial si no que se tenga que hacer otra salida alterna, veremos el caso de manera objetiva y se impondrá la justicia en este caso".

Se ha detectado que en este municipio se da mucho la agresión con "machetes", que no es muy frecuente esta práctica en el resto de la Región, ante esto comentó que: Se hará un estudio en relación a esta práctica, desafortunadamente en estos meses se han dado muchas agresiones con armas punzocortantes y como se menciona han ocurrido en el municipio de Múzquiz, y esto puede tener múltiples factores, es una oportunidad para hacer un análisis, y en este caso fiscalía toma los hechos, hace las investigaciones que se van presentando, pero si sería importante hacer un estudio al respecto.

Aclaro que: "No quiere decir que toda la sociedad de Múzquiz tenga este tipo de conductas, más sin embargo si se ha visto las últimas semanas reflejadas estas agresiones que no han ocurrido en otros municipios, mas sin embargo esto puede ser también ocasional".